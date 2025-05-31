«Милан» может подписать Фирпо, если Тео уйдет. Экс-защитник «Барсы» уходит из «Лидса» свободным агентом и уже получил предложение от «Лиона»
Экс-защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо может продолжить карьеру в «Милане».
28-летний футболист покидает «Лидс» в качестве свободного агента в связи с истечением срока действия контракта.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «россонери» могут включиться в борьбу за уроженца Доминиканской Республики в том случае, если уйдет Тео Эрнандес.
Тем временем Фирпо уже получил предложение от «Лиона».
В минувшем сезоне Хуниор провел 32 матча в Чемпионшипе и сделал 10 голевых передач, став шестым в списке лучших ассистентов лиги. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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