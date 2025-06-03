«Милан» и «Аль-Хилаль» близки к соглашению о трансфере Тео за 35 млн евро, защитник пока не дал согласия. Приоритетный вариант на замену – Камбьязо из «Ювентуса»

«Милан» может продать Тео Эрнандеса в Саудовскую Аравию.

«Аль-Хилаль» хочет подписать защитника «Милана», а также нападающего «Наполи » Виктора Осимхена и полузащитником «Аталанты» Эдерсона , сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Саудовцы близки к соглашению с «россонери» о трансфере Тео за 35 млн евро. Теперь «Аль-Хилаль » ждет согласия самого француза.

Ранее сообщалось , что на замену Тео «Милан » может взять Андреа Камбьязо из «Ювентуса». Это приоритетный вариант для тренер «Милана» Массимилиано Аллегри, также защитник нравится спортивному директору клуба Игли Таре.