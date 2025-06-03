«Милан» и «Аль-Хилаль» близки к соглашению о трансфере Тео за 35 млн евро, защитник пока не дал согласия. Приоритетный вариант на замену – Камбьязо из «Ювентуса»
«Милан» может продать Тео Эрнандеса в Саудовскую Аравию.
«Аль-Хилаль» хочет подписать защитника «Милана», а также нападающего «Наполи» Виктора Осимхена и полузащитником «Аталанты» Эдерсона, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Саудовцы близки к соглашению с «россонери» о трансфере Тео за 35 млн евро. Теперь «Аль-Хилаль» ждет согласия самого француза.
Ранее сообщалось, что на замену Тео «Милан» может взять Андреа Камбьязо из «Ювентуса». Это приоритетный вариант для тренер «Милана» Массимилиано Аллегри, также защитник нравится спортивному директору клуба Игли Таре.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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