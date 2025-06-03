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Первак о замене «Химок» в РПЛ: «Речь о том, чтобы сохранить «Пари НН». Нужно развивать футбол вокруг стадионов к ЧМ-2018. Это принцип «индустриализации»

Юрий Первак призвал строить российский футбол вокруг стадионов для ЧМ-2018.

Ранее «Химки», занявшие 12-е место в Мир РПЛ, не получил лицензию РФС-1 для участия в следующем сезоне Премьер-лиги.

Сообщалось, что исполком РФС примет решение о том, кто заменит «Химки», причем предпочтение будет отдано клубам высшей лиги. Это может быть «Пари НН», который по спортивному принципу вылетел в Мелбет Первую лигу, уступив «Сочи» в стыковых матчах.

«Моя позиция совершенно простая. Есть документ, регламент, есть определенный документооборот по этому поводу. Регламент чемпионата России давно уже принят, и он не может меняться. Согласно этому документу решать должен РФС, и не снимать с себя ответственности.

Решать и объяснить свое решение, а не просто рассказывать сказки про то, как мы когда‑то окажемся в Европе и будем там играть.

Я думаю, речь о том, чтобы сохранить «Пари НН». Я давно считаю, что нужно развивать футбол вокруг построенных стадионов к чемпионату мира. Если уж государство влило какие‑то деньги и дает постоянно деньги на содержание, то надо давать деньги туда, где эти стадионы уже есть.

Это не спортивный принцип, но это просто принцип «индустриализации», назовем это так. Стадион построили, его нужно эксплуатировать: найдите нормальных менеджеров, найдите финансирование, пустите туда, развивайте детский футбол и так далее. И РФС в данном случае выступает регулятором», – сказал бывший гендиректор «Спартака». 

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РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Юрий Первак
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