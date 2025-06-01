  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дюков о замене «Химок» в РПЛ: «Возможно, будет 15 команд, но я сомневаюсь. РФС ждет мнения РПЛ и ФНЛ, потом исполком примет решение»
113

Дюков о замене «Химок» в РПЛ: «Возможно, будет 15 команд, но я сомневаюсь. РФС ждет мнения РПЛ и ФНЛ, потом исполком примет решение»

Глава РФС Александр Дюков рассказал о процедуре замены «Химок» в РПЛ.

Ранее подмосковный клуб, занявший 12-е место в Мир РПЛ, не получил лицензию РФС-1 для участия в следующем сезоне Премьер-лиги.

Сообщалось, что исполком РФС примет решение о том, кто заменит «Химки», причем предпочтение будет отдано клубам высшей лиги. Это может быть «Пари НН», который по спортивному принципу вылетел в Мелбет Первую лигу, уступив «Сочи» в стыковых матчах.

«Оренбург» и «Факел» вылетели напрямую, заняв 15-е и 16-е места в РПЛ.

«Административное решение было принято по футбольному клубу «Химки», теперь будет принято решение, кто их заменит. Прописать все в регламенте невозможно, и ни одна федерация не пытается это сделать.

Это решение принимается лигой. К сожалению, такие ситуации бывают. Не стал бы драматизировать то, что произошло.

Мы ждем мнения РПЛ и ФНЛ. После этого исполком примет решение. Возможно, что будет 15 команд, но я в этом сомневаюсь. У РФС и РПЛ не было планов сократить число команд», – сказал президент Российского футбольного союза Дюков.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
logoОренбург
logoЧемпионат.com
logoАлександр Дюков
logoФакел
logoРФС
logoПари НН
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Пари НН» о том, кто сыграет в РПЛ вместо «Химок»: «Вопрос решают РФС и РПЛ. Официальный разговор – на следующей неделе»
111 июня, 13:15
Хавбек «Пари НН» Трошечкин о том, кто сыграет вместо «Химок» в РПЛ: «Ситуация подзатянулась. Надо прописывать в регламенте четче, чтобы в середине мая понимали – кто, чего, куда»
201 июня, 06:32
Конов о «Пари НН»: «Не понимаю, почему все поздравляют «Нижний» с сохранением прописки. В регламенте нет ничего про преимущество 13-го места, есть приоритет клубу РПЛ, какому – решит РФС»
2431 мая, 17:19
«Пари НН» вылетел из РПЛ, уступив в стыковых матчах. Клуб может остаться в лиге вместо «Химок» – решит исполком РФС
16531 мая, 16:45
Главные новости
Канисарес о «Золотом мяче»: «Борьба должна идти между Витиньей и Хакими. Ямалю не хватает статистики, он не играл в финале ЛЧ»
2822 минуты назад
Защитник «ПСЖ» Пачо посвятил победу в ЛЧ матери, умершей в день его дебюта в лиге Эквадора: «Мама всегда мне помогает. Вся моя сила – благодаря ей и моей семье»
126 минут назад
В «Барсе» ожидают, что наказание от УЕФА по делу о некорректном отражении прибыли не будет серьезнее небольшого денежного штрафа
232 минуты назад
Лига наций. 1/2 финала. Германия примет Португалию, Испания сыграет с Францией в четверг
4436 минут назад
Суд по делу Пакета завершен, решение вынесут через 4-8 недель. Игроку «Вест Хэма» грозит пожизненный бан за преднамеренное получение карточек
644 минуты назад
Нагельсманн о Роналду: «Все еще очень опасен, несмотря на возраст, силен у ворот и в воздухе. Германии нужно быть начеку»
753 минуты назад
«Сафонов может вытеснить Доннарумму. Главное – воспользоваться шансом, когда он появится». Трезеге о вратарях «ПСЖ»
10сегодня, 12:13
Ливай из «Спартака» – самый подешевевший игрок РПЛ, цена упала на 3 млн евро. Вендел, Кордоба, Барриос и Тикнизян потеряли по 2 млн (Transfermarkt)
12сегодня, 11:51
Сперцян подорожал на 5 млн евро и делит 1-е место с Энрике по цене в РПЛ – 25 млн евро. Кисляк прибавил 4 млн, Батраков – 3 млн, Маркиньос – 1,5 млн (Transfermarkt)
36сегодня, 11:40
Матвей Сафонов: «От алиментов я никогда не уклоняюсь. Наверное, кому‑то хотелось, чтобы на меня это давило, но из данной ситуации я выходил неплохо»
32сегодня, 11:20
Ко всем новостям
Последние новости
Глава «ПСЖ» о Лиге 1: «Вся семья французского футбола работала ради триумфа в ЛЧ. Горжусь, когда «Лилль» обыгрывает «Реал», «Монако» – «Барселону»
225 минут назад
Глебов о Личке: «Как тренера до конца я Марцела не понял. Он хороший человек, порядочный, и глобально приятно было с ним общаться»
344 минуты назад
Кэррик и Вудгейт уволены из «Мидлсбро». Майкл возглавлял команду с 2022 года
345 минут назад
Каррера – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Пари НН» («СЭ»)
9сегодня, 12:10
Сафонов о возможном уходе из «ПСЖ» из-за трансфера Забарного: «СМИ верить нельзя. Только той информации, которая идет от клуба»
9сегодня, 12:06
Президент «Комо»: «Фабрегас не покинет клуб. В ближайшие сезоны наш проект будет вращаться вокруг него»
8сегодня, 11:58
Агент Батракова о продлении контракта с «Локо»: «По всем ключевым вопросам мы почти договорились. Предлагаю набраться терпения и еще немного подождать»
1сегодня, 11:56
«Балтика» бесплатно подписала защитника «Ференцвароша» Чивича. Контракт – на 3 года
7сегодня, 11:42Фото
Германия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
4сегодня, 11:26
Андрей Канчельскис: «Зениту», может, и не надо покупать футболистов – у них и так много легионеров и классных россиян. Состав хороший»
5сегодня, 11:18