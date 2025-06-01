Дюков о замене «Химок» в РПЛ: «Возможно, будет 15 команд, но я сомневаюсь. РФС ждет мнения РПЛ и ФНЛ, потом исполком примет решение»

Глава РФС Александр Дюков рассказал о процедуре замены «Химок» в РПЛ.

Ранее подмосковный клуб, занявший 12-е место в Мир РПЛ, не получил лицензию РФС-1 для участия в следующем сезоне Премьер-лиги.

Сообщалось, что исполком РФС примет решение о том, кто заменит «Химки», причем предпочтение будет отдано клубам высшей лиги. Это может быть «Пари НН », который по спортивному принципу вылетел в Мелбет Первую лигу, уступив «Сочи» в стыковых матчах.

«Оренбург » и «Факел » вылетели напрямую, заняв 15-е и 16-е места в РПЛ .

«Административное решение было принято по футбольному клубу «Химки », теперь будет принято решение, кто их заменит. Прописать все в регламенте невозможно, и ни одна федерация не пытается это сделать.

Это решение принимается лигой. К сожалению, такие ситуации бывают. Не стал бы драматизировать то, что произошло.

Мы ждем мнения РПЛ и ФНЛ . После этого исполком примет решение. Возможно, что будет 15 команд, но я в этом сомневаюсь. У РФС и РПЛ не было планов сократить число команд», – сказал президент Российского футбольного союза Дюков .