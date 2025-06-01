Гендиректор «Пари НН» о том, кто сыграет в РПЛ вместо «Химок»: «Вопрос решают РФС и РПЛ. Официальный разговор – на следующей неделе»
Нижегородский клуб вылетел из РПЛ, уступив «Сочи» по сумме двух стыковых матчей.
Ранее «Химки», занявшие 12-е место в Мир РПЛ, не получили лицензию на следующий сезон – по регламенту подмосковный клуб будет заменен другим клубом по решению исполкома с учетом мнения РПЛ и ФНЛ. При этом клубы, выступавшие в РПЛ в прошедшем сезоне, имеют преимущество перед командами из Мелбет Первой лиги.
– Пока никакого общения не было. Официальный разговор назначен на следующую неделю. Сейчас решение этого вопроса в руках РФС и РПЛ.
– Какой вариант развития событий вы видите справедливым?
– Мы должны сперва понять варианты, а затем уже решить, как в рамках этих вариантов действовать.
Справедливость – это, наверное, не тот термин, который можно применить. Главное, чтобы все было сделано в рамках той регламентирующей политики, которая на сегодняшний день имеет место быть, – сказал гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.
В минувшем сезоне РПЛ «Пари НН» занял 13-е место в таблице. «Ахмат», финишировавший 14-м, остался в высшем дивизионе, обыграв «Урал» в стыковых матчах.