Гендиректор «Пари НН» о том, кто сыграет в РПЛ вместо «Химок»: «Вопрос решают РФС и РПЛ. Официальный разговор – на следующей неделе»

В «Пари НН» рассказали, когда будет рассмотрен вопрос о замене «Химок» в Мир РПЛ.

Нижегородский клуб вылетел из РПЛ, уступив «Сочи » по сумме двух стыковых матчей.

Ранее «Химки », занявшие 12-е место в Мир РПЛ, не получили лицензию на следующий сезон – по регламенту подмосковный клуб будет заменен другим клубом по решению исполкома с учетом мнения РПЛ и ФНЛ . При этом клубы, выступавшие в РПЛ в прошедшем сезоне, имеют преимущество перед командами из Мелбет Первой лиги.

– Пока никакого общения не было. Официальный разговор назначен на следующую неделю. Сейчас решение этого вопроса в руках РФС и РПЛ .

– Какой вариант развития событий вы видите справедливым?

– Мы должны сперва понять варианты, а затем уже решить, как в рамках этих вариантов действовать.

Справедливость – это, наверное, не тот термин, который можно применить. Главное, чтобы все было сделано в рамках той регламентирующей политики, которая на сегодняшний день имеет место быть, – сказал гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

В минувшем сезоне РПЛ «Пари НН» занял 13-е место в таблице. «Ахмат», финишировавший 14-м, остался в высшем дивизионе, обыграв «Урал» в стыковых матчах.