Хавбек «Пари НН» Трошечкин о том, кто сыграет вместо «Химок» в РПЛ: «Ситуация подзатянулась. Надо прописывать в регламенте четче, чтобы в середине мая понимали – кто, чего, куда»

Александр Трошечкин высказался о том, кто сыграет вместо «Химок» в РПЛ.

Полузащитник «Пари НН » выразил мнение после поражения от «Сочи » в стыках по сумме двух матчей (2:1, 1:3). Ранее «Химки » не получили лицензию для выступления в РПЛ .

«В ответном матче многое сложилось не в нашу пользу, в том числе трактовки судьями некоторых эпизодов. Не могу сказать, что мы плохо настроились на игру. По ощущениям, был как будто перенастрой. Допускали несвойственные нам технические ошибки.

Посмотрим, что теперь РФС скажет о том, кто будет играть вместо «Химок» в следующем сезоне в РПЛ. Ситуация с этим вопросом, конечно, подзатянулась. Надо прописывать в регламенте более четко, кто должен играть вместо команды, которая из-за финансовых проблем потеряла место в лиге. Чтобы где-то в середине мая команды понимали – кто, чего, куда», – сказал Трошечкин .

«Ахмат» остался в РПЛ – с судейским спором, «Сочи» вернулся даже без тренера. А «Пари» вылетел, но не вылетел?