«Акинфеев – лучший вратарь в мире. Не хотим, чтобы он уходил на пенсию». Койта о партнере по ЦСКА

Форвард ЦСКА Секу Койта назвал Игоря Акинфеева лучшим вратарем мира.

ЦСКА завоевал FONBET Кубок России , выиграв у «Ростова » в суперфинале (0:0, по пенальти – 4:3). В серии пенальти вратарь армейцев отбил удар Алексея Сутормина .

Акинфеев стал самым титулованным российским футболистом, выиграв 22-й трофей в карьере. Он также в 8-й раз выиграл Кубок страны – это рекорд.

«Акинфеев – лучший вратарь в мире после этого матча. Он пример для нас.

Игорь Акинфеев помог нашей команде сегодня выиграть. Мы гордимся им и всегда желаем ему всего хорошего.

Мы не хотим, чтобы он уходил на пенсию. Нам хочется, чтобы он оставался в ЦСКА на долгие годы. Он был одним из лучших сегодня, и мы довольны, мы взяли кубок, это было главное для меня», – сказал Койта.

Акинфеев – самый титулованный игрок в истории России! Это аж 22-й трофей