Сутормин извинился за незабитый пенальти в Суперфинале Кубка против ЦСКА: «Прошу прощения, что подвел команду, город и болельщиков»

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин извинился за незабитый пенальти в финале.

ЦСКА выиграл FONBET Кубок России , победив «Ростов » в суперфинале (0:0, по пенальти – 4:3).

В серии пенальти вратарь армейцев Игорь Акинфеев отбил удар Алексея Сутормина , также Хорен Байрамян первым ударом пробил в штангу.

«Надо извиниться перед командой, городом и болельщиками. Это был хороший шанс. Прошу прощения, что подвел команду.

Могли рассчитывать на победу. Пенальти – это пенальти. Так что итог такой... Пока не знаю, что будет дальше в моей карьере. Собираюсь взять паузу для восстановления», – сказал Сутормин.

Права на Алексея принадлежат «Зениту», его контракт рассчитан до 30 июня. За «Ростов » он играл на правах аренды.