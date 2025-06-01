Сутормин извинился за незабитый пенальти в Суперфинале Кубка против ЦСКА: «Прошу прощения, что подвел команду, город и болельщиков»
Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин извинился за незабитый пенальти в финале.
ЦСКА выиграл FONBET Кубок России, победив «Ростов» в суперфинале (0:0, по пенальти – 4:3).
В серии пенальти вратарь армейцев Игорь Акинфеев отбил удар Алексея Сутормина, также Хорен Байрамян первым ударом пробил в штангу.
«Надо извиниться перед командой, городом и болельщиками. Это был хороший шанс. Прошу прощения, что подвел команду.
Могли рассчитывать на победу. Пенальти – это пенальти. Так что итог такой... Пока не знаю, что будет дальше в моей карьере. Собираюсь взять паузу для восстановления», – сказал Сутормин.
Права на Алексея принадлежат «Зениту», его контракт рассчитан до 30 июня. За «Ростов» он играл на правах аренды.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости