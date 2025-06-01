Бабаев сообщил, что Акинфеев остается: «Точно еще следующий сезон, дальше – как сам захочет. Он всегда спасает ЦСКА, стал самым титулованным игроком в истории России – слова излишни»

Роман Бабаев заверил, что Игорь Акинфеев продолжит играть за ЦСКА.

– Игорь Акинфеев всегда спасает ЦСКА. Он стал самым титулованным футболистом в истории России. Здесь слова излишни. Приятно, что он с нами, он остается в команде. Надеюсь, что будет радовать болельщиков своей игрой.

– Сколько Акинфеев еще будет играть?

– Точно еще следующий сезон. А дальше – как он сам захочет. Сколько позволит его здоровье, – сказал гендиректор ЦСКА .