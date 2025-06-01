Бабаев сообщил, что Акинфеев остается: «Точно еще следующий сезон, дальше – как сам захочет. Он всегда спасает ЦСКА, стал самым титулованным игроком в истории России – слова излишни»
Роман Бабаев заверил, что Игорь Акинфеев продолжит играть за ЦСКА.
– Игорь Акинфеев всегда спасает ЦСКА. Он стал самым титулованным футболистом в истории России. Здесь слова излишни. Приятно, что он с нами, он остается в команде. Надеюсь, что будет радовать болельщиков своей игрой.
– Сколько Акинфеев еще будет играть?
– Точно еще следующий сезон. А дальше – как он сам захочет. Сколько позволит его здоровье, – сказал гендиректор ЦСКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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