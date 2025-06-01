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Акинфеева забрали на допинг-контроль после финала Кубка России: «Пока никакого шампанского»

Игоря Акинфеева забрали на допинг-контроль после финала Кубка России.

ЦСКА завоевал FONBET Кубок России, выиграв у «Ростова» в суперфинале (0:0, по пенальти – 4:3). В серии пенальти вратарь армейцев отбил удар Алексея Сутормина.

Акинфеев стал самым титулованным российским футболистом, выиграв 22-й трофей в карьере.

«С самым титулованным. Пока все празднуют, готовится к допинг-контролю.

Слепой жребий не помиловал капитана, так что пока никакого шампанского», – написал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
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