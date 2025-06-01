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Орлов раскритиковал Карпина за слова, что главное для тренера не титулы: «А что тогда? Где логика? Он принижает победу Мусаева. В «Спартаке» не выиграл золото, хотя мог брать любых игроков»

Геннадий Орлов раскритиковал Валерия Карпин за слова о титулах.

Главный тренер сборной России ранее заявил, что титулы не главное для тренера.

«Не могу не парировать слова Карпина. В свежем интервью он говорит: главное не титулы, а воспитание игрока. Хорошо, если ты так думаешь, так иди в академию и там воспитывай футболистов. А если играешь в чемпионате страны, главное для тренера – это титулы, послужной список.

Во всех справочниках должно быть написано: такой-то тренер – чемпион. И Мусаев сейчас сколько коллег опередил! Сколько в России было тренеров, ставших чемпионами? Единицы. Тот же Карпин не становился чемпионом как тренер. А Мусаев уже чемпион, поэтому в рейтинге он уже выше многих. И лучший тренер сезона – Мусаев. И у него команда лучшая.

А когда Карпин говорит, что главное не титулы, это вызывает недоумение. А что тогда? Где логика? Тем самым он принижает победу Мусаева. Почему Луис Энрике сейчас лучший? Потому что он выиграл Лигу чемпионов. В «Спартаке» Карпин не выиграл золото, хотя мог брать любых футболистов. Только второе место занял. Посмотрим, чего добьется в «Динамо», — сказал комментатор.

Опубликовано: Sports
Источник: &laquo;Чемпионат&raquo;
logoВалерий Карпин
logoЛуис Энрике
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logoпремьер-лига Россия
logoГеннадий Орлов
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