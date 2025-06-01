Экс-хавбек «Барсы» Чирич: «Карпин и Мостовой были потрясающими, они могли играть в любой команде»
Драган Чирич считает, что Александр Мостовой и Валерий Карпин могли играть в любом клубе.
– Кого из русских футболистов, которые играли в Ла Лиге с вами в одно время, вы можете вспомнить?
– Ох, там было много хороших игроков. Мне вспоминаются два отличных игрока из «Сельты» – Мостовой и Карпин. Они были потрясающими.
– Могли ли Карпин и Мостовой играть за ту «Барселону», в которой играли вы?
– Конечно! Они были сильными игроками и могли играть в любой команде.
– Кого-то еще вспомните?
– Я помню Черышева. Он хорошо играл в Ла Лиге, – сказал бывший полузащитник «Барселоны».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости