«Мостовой и Карпин сделали историю в Ла Лиге. Александр был фундаментальным игроком для «Сельты». Трезеге о россиянах
Давид Трезеге сравнил игровые карьеры Александра Мостового и Валерия Карпина.
«Они разные. Карпин играл на фланге, Мостовой — «десятка». Но это люди, которые сделали историю в испанском чемпионате. Представляли российскую сборную. Их сложно сравнивать», — сказал бывший нападающий сборной Франции.
«Мостовой много забивал. Он много сделал для «Сельты», которая тогда играла в еврокубках. Мостовой был фундаментальным игроком для своей команды», — добавил Трезеге.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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