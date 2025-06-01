«Мостовой и Карпин сделали историю в Ла Лиге. Александр был фундаментальным игроком для «Сельты». Трезеге о россиянах

Давид Трезеге сравнил игровые карьеры Александра Мостового и Валерия Карпина.

«Они разные. Карпин играл на фланге, Мостовой — «десятка». Но это люди, которые сделали историю в испанском чемпионате. Представляли российскую сборную. Их сложно сравнивать», — сказал бывший нападающий сборной Франции.

«Мостовой много забивал. Он много сделал для «Сельты», которая тогда играла в еврокубках. Мостовой был фундаментальным игроком для своей команды», — добавил Трезеге .