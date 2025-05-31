Валерий Карпин: «Уровень наших игроков и клубов не упал до такой степени, что мы не обыграли Лихтенштейн. Он плюс-минус такой же»

Валерий Карпин не считает, что уровень российского футбола упал.

– Говорят, уровень нашего футбола сейчас невозможно оценить пока нет достойного соперника. А вы допускаете, что нас вернут в еврокубки и мы начнем проигрывать тем, кому никогда бы не проиграли до отстранения?

– А кому мы не должны проигрывать? Сан-Марино и Лихтенштейну ?

– Например. Мы возвращаемся и начинаем проигрывать Сан-Марино.

– Такого не будет точно.

– «Зенит» возвращается в Лигу чемпионов и проигрывает «Стяуа»…

– И до этого проигрывали. Не «Стяуа», но кому-то другому. Это футбол, когда мы играли там регулярно, мы проигрывали и белорусам, и «Легии»… Кому там еще? Мы не будем проигрывать командам, «которым мы не должны проигрывать» из-за того, что мы не участвуем в официальных соревнованиях сейчас. Уровень наших игроков и наших клубов не упал до такой степени, что мы не обыграли Лихтенштейн.

– Но он упал? Вы это видите?

– Не вижу. По сравнению с чем?

– С тем, что было до отстранения. Если нас сравнивать с нами же.

– Мне кажется, что уровень не упал. Плюс-минус такой же, – сказал главный тренер сборной России.