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Карпин об отношениях с Дзюбой и Глушенковым: «А где был конфликт? У кого? Точно не у меня. Что вообще значит «конфликт»? Мне по барабану, нравлюсь я или нет»

Валерий Карпин ответил на вопрос о конфликтах.

– У вас сложился образ резкого, прямого человека. Вокруг вас много того, что пресса называет конфликтами. С Дзюбой, Александром Мостовым, Глушенковым – это только те, кто навскидку пришли на ум. Почему так получается? Нет ли желания как-то сгладить углы?

– А где был конфликт? Или что я такого сказал, что вызвало конфликт? Если вы найдете хоть одну фразу – окей, я приму это. Допустим, с Глушенковым какой был конфликт? 

– Вы говорите про публичность. Публично ничего не было, но информация о конфликтах идет постоянно. 

– Какая? От кого? 

– Хорошо, была история, которая вылезла в СМИ, когда вы вроде бы сказали Дзюбе или он вам: «Я поправлю тебе панамку».

– Вот именно. Даже никто не знает, кто кому чего сказал. Кто это сказал, где это сказал, как это сказал? Что вообще значит «конфликт»?

– Напряженность отношений с людьми.

– Почему? 

– Потому что есть несогласие.

– Окей, ты несогласен со мной? Ну, допустим, несогласен. Но это твои проблемы. Или мои проблемы. Но в чем конфликт-то? Если у нас разные взгляды на что-то, это обязательно конфликт? Да, я тебя, например, не вызываю в сборную, у тебя со мной конфликт. 

– Скорее, вы мне не нравитесь.

– Мне вообще по барабану, нравлюсь я тебе или нет. В чем конфликт? Я – руководитель, тренер. Исходя из понимания, как будет лучше команде и для того, чтобы достигнуть результата, я принимаю решения, которые кому-то не нравятся.

Это нормально, в футбольной команде – тем более. Потому что одновременно могут играть только 11 игроков. И я, как тренер, все время вынужден принимать непопулярные для кого-то решения. И получается, что не поставил в состав – конфликт. Не вызвал в сборную – конфликт. А у кого конфликт? Точно не у меня, – сказал главный тренер сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: «КП Спорт»
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