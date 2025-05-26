Агбонлахор – PGMOL об отмене гола «Виллы»: «Вы уничтожили шансы клуба на ЛЧ и стоили нам 100 млн, чему учат судей? Используйте экс-игроков для ВАР. И не надо жалких извинений»

Агбонлахор раскритиковал судей за ошибку в пользу «МЮ» в игре с «Астон Виллой».

В 38-м туре АПЛ «Астон Вилла» уступила «МЮ» (0:2) на выезде, заняла 6-е место, не попав в Лигу чемпионов, и примет участие в следующем розыгрыше Лиги Европы.

Во втором тайме судья Том Бремелл отменил гол Моргана Роджерса за фол на Алтае Байындыре , он посчитал, что голкипер «МЮ » зафиксировал мяч в руках до того, как вингер «Виллы» выбил его. Бирмингемцы пожалуютс я в АПЛ из-за назначения на матч недостаточно опытного арбитра, в клубе не согласны с отменой гола.

Бывший нападающий «Астон Виллы » Габриэль Агбонлахор написал письмо с критикой в PGMOL, организацию, отвечающую за судейство в Англии.

«Вниманию PGMOL и Говарда Уэбба . Вы не только стоили «Астон Вилле » в 100 миллионов фунтов, вы дорого обойдетесь нам в битве с правилами прибыльности и устойчивости (PSR), которую мы ведем каждый сезон.

Вы также уничтожили шансы «Астон Виллы» снова играть в Лиге чемпионов. Что привлекло бы больше талантов и помогло бы нам сохранить лучших игроков.

Могу ли я спросить Говарда, почему ваши ассистенты рефери позволяют игрокам продолжать игру, прежде чем они поднимут флаг, но ваши главные судьи не позволяют игре продолжаться, пока они не свистнут?

Чему учат судей, Говард? Разве мы не можем отправиться за границу и пригласить лучших арбитров? Поскольку это не единичный случай.

Премьер-лига – крупнейшая лига мира с лучшими тренерами, лучшими менеджерами и лучшими игроками со всего мира. Мой вопрос к тебе, Говард, почему у нас нет лучших судей со всего мира, а вместо этого мы продолжаем использовать только судей из Великобритании?

Ради всего святого, Говард, пожалуйста, используйте бывших игроков для решений ВАР в следующем сезоне.

Наконец, не надо, повторяю, не надо отвечать жалкими извинениями. Искренне Ваш Габриэль Агбонлахор », – говорится в письме 38-летнего англичанина.

Фото: talksport.com

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