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Эмери об отмене гола «Астон Виллы»: «Ключевой момент, но «МЮ» больше заслуживал победы. Иногда приходится мириться с ошибками судей. В АПЛ отличные арбитры»

Унаи Эмери считает ошибкой отмену гола «Астон Виллы» в ворота «МЮ».

Бирмингемцы уступили «Манчестер Юнайтед» (0:2) в 38-м туре АПЛ и заняли итоговое 6-е место в таблице АПЛ.

На 73-й минуте матча судья Том Бремелл не засчитал гол Моргана Роджерса, посчитав, что нападающий «Астон Виллы» сфолил на Алтае Байындыре. Вратарь «МЮ» попытался зафиксировать мяч руками, но Роджерсу удалось прокинуть его вперед и отправить в пустые ворота.

«Мы играли с удалением, и это действие, этот незасчитанный гол стал ключевым моментом. Но в целом «Манчестер Юнайтед» больше заслуживал [победы].

Мы проявили стойкость, оставшись в меньшинстве. Это была хорошая возможность показать нашу стойкость и сохранить результат, но сегодня мы сыграли недостаточно хорошо, чтобы добиться нужного исхода.

Я говорил с судьей, он знает о своих ошибках. Это нормально, я совершаю ошибки каждый день. Сегодня я допустил ошибки. Игроки допускают ошибки на поле. Иногда нам приходится мириться с ошибками судей. Я верю в ВАР, в Премьер-лиге очень хорошие судьи», – сказал главный тренер «Астон Виллы» в интервью TNT Sports.

«Астон Вилла» пожалуется в АПЛ из-за назначения на матч с «МЮ» недостаточно опытного арбитра. В клубе не согласны с решением Бремелла отменить гол Роджерса

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
logoАстон Вилла
logoАлтай Байындыр
logoУнаи Эмери
logoМанчестер Юнайтед
Том Бремелл
logoсудьи
logoпремьер-лига Англия
logoМорган Роджерс
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