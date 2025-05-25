Эмери об отмене гола «Астон Виллы»: «Ключевой момент, но «МЮ» больше заслуживал победы. Иногда приходится мириться с ошибками судей. В АПЛ отличные арбитры»

Унаи Эмери считает ошибкой отмену гола «Астон Виллы» в ворота «МЮ».

Бирмингемцы уступили «Манчестер Юнайтед» (0:2) в 38-м туре АПЛ и заняли итоговое 6-е место в таблице АПЛ.

На 73-й минуте матча судья Том Бремелл не засчитал гол Моргана Роджерса , посчитав, что нападающий «Астон Виллы» сфолил на Алтае Байындыре . Вратарь «МЮ» попытался зафиксировать мяч руками, но Роджерсу удалось прокинуть его вперед и отправить в пустые ворота.

«Мы играли с удалением, и это действие, этот незасчитанный гол стал ключевым моментом. Но в целом «Манчестер Юнайтед » больше заслуживал [победы].

Мы проявили стойкость, оставшись в меньшинстве. Это была хорошая возможность показать нашу стойкость и сохранить результат, но сегодня мы сыграли недостаточно хорошо, чтобы добиться нужного исхода.

Я говорил с судьей, он знает о своих ошибках. Это нормально, я совершаю ошибки каждый день. Сегодня я допустил ошибки. Игроки допускают ошибки на поле. Иногда нам приходится мириться с ошибками судей. Я верю в ВАР, в Премьер-лиге очень хорошие судьи», – сказал главный тренер «Астон Виллы» в интервью TNT Sports.

«Астон Вилла» пожалуется в АПЛ из-за назначения на матч с «МЮ» недостаточно опытного арбитра. В клубе не согласны с решением Бремелла отменить гол Роджерса