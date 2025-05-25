«Астон Вилла» пожалуется в АПЛ из-за назначения на матч с «МЮ» недостаточно опытного арбитра. В клубе не согласны с решением Бремелла отменить гол Роджерса
«Астон Вилла» пожалуется на судейство в матче с «МЮ».
Команда из Бирмингема уступила «Манчестер Юнайтед» в 38-м туре АПЛ (0:2) и не смогла квалифицироваться в Лигу чемпионов, заняв 6-е место.
На 73-й минуте матча судья Том Бремелл не засчитал гол Моргана Роджерса, посчитав, что нападающий «Астон Виллы» сфолил на Алтае Байындыре. Вратарь «МЮ» попытался зафиксировать мяч руками, но Роджерсу удалось прокинуть его вперед и отправить в пустые ворота.
Как сообщает The Athletic, «Астон Вилла» намерена подать официальную жалобу в АПЛ из-за того, что лига не назначила на финальный матч сезона более опытного арбитра.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
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