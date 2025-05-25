«Астон Вилла» пожалуется в АПЛ из-за назначения на матч с «МЮ» недостаточно опытного арбитра. В клубе не согласны с решением Бремелла отменить гол Роджерса

«Астон Вилла» пожалуется на судейство в матче с «МЮ».

Команда из Бирмингема уступила «Манчестер Юнайтед » в 38-м туре АПЛ (0:2) и не смогла квалифицироваться в Лигу чемпионов, заняв 6-е место.

На 73-й минуте матча судья Том Бремелл не засчитал гол Моргана Роджерса , посчитав, что нападающий «Астон Виллы» сфолил на Алтае Байындыре . Вратарь «МЮ» попытался зафиксировать мяч руками, но Роджерсу удалось прокинуть его вперед и отправить в пустые ворота.

Как сообщает The Athletic, «Астон Вилла » намерена подать официальную жалобу в АПЛ из-за того, что лига не назначила на финальный матч сезона более опытного арбитра.

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