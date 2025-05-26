Анчелотти прилетел в Рио-де-Жанейро. Тренера встретили сотни болельщиков сборной Бразилии
Карло Анчелотти прилетел в Бразилию для работы со сборной страны.
65-летний бывший главный тренер «Реала» сегодня прибыл в Рио-де-Жанейро, где его встретили сотни болельщиков, которые затем проводили итальянца в отель в Барра-да-Тижука.
На этой неделе Анчелотти объявит состав на отборочные матчи к ЧМ-2026 против Эквадора 5 июня (на выезде) и Парагвая 10 июня (дома).
Фото: x.com/CBF_Futebol
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт CBF в X
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