Анчелотти прилетел в Рио-де-Жанейро. Тренера встретили сотни болельщиков сборной Бразилии

Карло Анчелотти прилетел в Бразилию для работы со сборной страны.

65-летний бывший главный тренер «Реала » сегодня прибыл в Рио-де-Жанейро, где его встретили сотни болельщиков, которые затем проводили итальянца в отель в Барра-да-Тижука.

На этой неделе Анчелотти объявит состав на отборочные матчи к ЧМ-2026 против Эквадора 5 июня (на выезде) и Парагвая 10 июня (дома).

Фото: x.com/CBF_Futebol