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Анчелотти – фанатам «Реала»: «Не смогу забыть ни дня, что провел здесь. Не забыть ни три гола Бензема «ПСЖ», ни два гола Родриго «Сити», ни пас Модрича в матче с «Челси». Было здорово»

Карло Анчелотти выступил перед болельщиками «Реала» на прощальной игре.

После победы над «Сосьедадом» (2:0) главный тренер мадридцев, переходящий в сборную Бразилии, обратился к фанатам.

«Для меня было честью и удовольствием тренировать этот клуб, эту команду. Я хочу в первую очередь поблагодарить моего дорогого президента Флорентино. Это было великолепно – тренировать эту группу футболистов необычайного уровня. Было здорово разделить с вами все эти моменты.

Прожить эту историю вместе с вами – это было необыкновенно. Никто не сможет забыть ни три гола Карима Бензема в ворота «ПСЖ», ни два гола Родриго в ворота «Манчестер Сити», ни пас Луки Модрича в матче с «Челси», ни два гола Хоселу. Я не смогу забыть ни дня, что провел здесь.

Я закончу вот чем: да здравствует «Мадрид» – и на этом все! Я сильно вас люблю», – сказал Анчелотти.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Реала»
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