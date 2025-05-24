Анчелотти выиграл 250 из 353 матчей во главе «Реала». Общий счет – 834:341

Карло Анчелотти выиграл 71% матчей во главе «Реала».

Сегодня в последней игре итальянца на посту главного тренера мадридской команды она обыграла «Сосьедад » (2:0).

Во главе «Реала » Анчелотти провел 353 матча и одержал 250 побед. Забито 834 гола, пропущено – 341.

Под руководством Анчелотти мадридцы завоевали 15 трофеев.