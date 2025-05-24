Анчелотти выиграл 250 из 353 матчей во главе «Реала». Общий счет – 834:341
Карло Анчелотти выиграл 71% матчей во главе «Реала».
Сегодня в последней игре итальянца на посту главного тренера мадридской команды она обыграла «Сосьедад» (2:0).
Во главе «Реала» Анчелотти провел 353 матча и одержал 250 побед. Забито 834 гола, пропущено – 341.
Под руководством Анчелотти мадридцы завоевали 15 трофеев.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
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