Анчелотти выложил фото со всеми выигранными в «Реале» трофеями: «Никто не забудет. И я не забуду»
Карло Анчелотти выложил фото со всеми выигранными в «Реале» трофеями.
«Никто не забудет. И не забуду. Hala Madrid!» – написал тренер.
Напомним, Анчелотти выиграл 15 трофеев в «Реале». Он самый титулованный тренер в истории мадридского клуба.
Фото: соцсети Карло Анчелотти
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Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Карло Анчелотти
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