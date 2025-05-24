Анчелотти об уходе из «Реала»: «Я счастлив и горд, это было необыкновенное время. Я достиг своей цели. Сегодня эмоции самые сильные, от победы в ЛЧ таких не бывает»
«Я счастлив и горд, это было необыкновенное время. Не забыть ничего из того, что случилось, и я ухожу, чувствуя любовь болельщиков и гордясь тем, что долгое время тренировал великий клуб.
«Реал» – это дом, это семья. И так было все эти шесть лет. Это было прекрасное время из-за титулов и атмосферы. «Реал» отличается от других клубов, это семья, и это чувствуется. Между клубом, мною и футболистами хорошие отношения. У меня были выдающиеся игроки, и они продолжат выступать за «Реал».
Сегодня эмоции самые сильные. Когда выигрываешь Лигу чемпионов, таких эмоций не испытываешь. Слезы – это не проблема, плакать – это естественно.
Я ухожу с чувством глубокого удовлетворения. Для меня было честью и удовольствием оставаться частью этой семьи, писать историю клуба и становиться ее частью. Такова была цель с первого дня – и я ее достиг», – сказал итальянец, переходящий на пост главного тренера сборной Бразилии, в эфире ТВ «Реала».