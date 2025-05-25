Аморим об «МЮ»: «Новый сезон должен быть намного лучше – хуже невозможно. Это займет время, но мы заиграем лучше и добьемся лучших результатов»

Рубен Аморим заявил, что «МЮ» должен улучшить результаты в следующем сезоне.

В 38-м туре АПЛ «МЮ » дома обыграл «Астон Виллу» (2:0), набрал 42 очка и занял 15-е место в таблице – это худший результат клуба за 51 год.

О победе над «Астон Виллой»

«Мы играли очень хорошо. Мы действовали очень смело, очень интенсивно, полностью блокировали противника, создали много моментов и заслужили победу.

Терять было нечего – такое было ощущение. Мы просто хотели что-то показать нашим болельщикам, и мы чувствовали, даже в финале [Лиги Европы против «Тоттенхэма », 0:1], что мы были лучшей командой. Мы хотели снова показать сегодня, что мы прогрессируем в определенных аспектах, и я почувствовал, что мы это сделали».

О работе команды

«Ощущение тяжелого сезона будет с нами, но я всегда уверен, потому что мы делаем в Каррингтоне то, чего люди не видят. Мы должны признать, что это займет время.

Мы немного пострадаем, но наступят лучшие дни. Мы меняем то, чего вы не видите в результатах. Вы не видите этих изменений сегодня, но они есть. Это касается культуры, того, как мы себя ведем и что делаем каждый день».

Об эмоциях

«Тяжелая неделя, тяжело всем. Но сегодня игроки и болельщики были в хорошем расположении духа. Так что мы завершили ужасный и тяжелый сезон победой. Это хорошее чувство.

Это особенный клуб с особенными людьми. Мы это знаем. Вот почему так трудно разочаровывать их, когда мы играем плохо. Это был тяжелый сезон, но этот клуб – это нечто большее, и мы постараемся добиться большего в следующем сезоне».

О плане на лето

«Конечно, у нас есть план, над которым мы работаем уже некоторое время. У нас есть правила, которым нужно следовать, правила фэйр-плей, поэтому мы ограничены.

У нас есть предсезонная подготовка, чтобы поработать с игроками, без чемпионата мира в этом году. Нам нужно быть действительно сильными во всех аспектах – в трансферах и в улучшении игроков, которые у нас есть».

О новом сезоне

«Он должен быть лучше, намного лучше, потому что хуже невозможно. Нам нужно добиться результатов.

Но, повторюсь, мы должны быть предельно честны с нашими болельщиками. Это займет некоторое время, но мы будем играть лучше и добьемся лучших результатов», – сказал главный тренер «Юнайтед» Аморим.

Аморим на «Олд Траффорд» извинился перед фанатами «МЮ»: «Знаю, что вы разочарованы мной и командой, но после катастрофического сезона наступят хорошие дни»