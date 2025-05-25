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Аморим на «Олд Траффорд» извинился перед фанатами «МЮ»: «Знаю, что вы разочарованы мной и командой, но после катастрофического сезона наступят хорошие дни»

Рубен Аморим извинился за сезон «Манчестер Юнайтед» прямо на поле.

В 38-м туре АПЛ «МЮ» дома обыграл «Астон Виллу» (2:0).

Команда, начинавшая сезон с тренером Эриком тен Хагом, набрала 42 очка и заняла 15-е место в таблице. Это худший результат клуба за 51 год.

«Юнайтед» не попал в еврокубки на следующий сезон и не завоевал ни одного трофея, уступив «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок (1:1, пенальти – 6:7) и «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы (0:1).

После финального матча сезона главный тренер манкунинцев выступил перед болельщиками на «Олд Траффорд» и извинился перед ними.

«Хочу извиниться за этот сезон, я знаю, что вы действительно разочарованы мной и командой. Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку. Знаю, что это было очень тяжело.

Теперь нам нужно сделать выбор, или мы застрянем в прошлом. Этот сезон закончился. И теперь мы либо сражаемся друг с другом, либо держимся вместе и движемся вперед.

Шесть месяцев назад я говорил, что надвигается шторм. Сегодня, после этого катастрофического сезона, я хочу сказать вам, что наступают хорошие дни», – сказал Аморим.

Изображение: кадр из трансляции TNT Sports

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт журналиста BBC Sport Саймона Стоуна в X
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