«Ливерпуль» опередил «МЮ» на 42 очка – это самый большой разрыв между ними в истории

«Ливерпуль» оторвался от «МЮ» на рекордное количество очков.

Команда Арне Слота выиграла чемпионат Англии, набрав 84 очка (25 побед, 9 ничьих, 4 поражения).

«Манчестер Юнайтед » финишировал на 15-м месте с 42 баллами (11 побед, 9 ничьих, 18 поражений).

Разрыв в 42 очка между этими клубами – самый большой в истории высшего дивизиона Англии по итогам одного сезона.

Напомним, что «Ливерпуль » и «МЮ» также сравнялись по количеству чемпионских титулов в высшем дивизионе (20).