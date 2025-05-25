«Ливерпуль» опередил «МЮ» на 42 очка – это самый большой разрыв между ними в истории
«Ливерпуль» оторвался от «МЮ» на рекордное количество очков.
Команда Арне Слота выиграла чемпионат Англии, набрав 84 очка (25 побед, 9 ничьих, 4 поражения).
«Манчестер Юнайтед» финишировал на 15-м месте с 42 баллами (11 побед, 9 ничьих, 18 поражений).
Разрыв в 42 очка между этими клубами – самый большой в истории высшего дивизиона Англии по итогам одного сезона.
Напомним, что «Ливерпуль» и «МЮ» также сравнялись по количеству чемпионских титулов в высшем дивизионе (20).
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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