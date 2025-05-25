Линделеф, Эриксен и Эванс покинут «МЮ» свободными агентами. Они попрощались с фанатами после матча с «Астон Виллой»
Три игрока «Манчестер Юнайтед» покидают клуб.
После матча 38-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:0) «МЮ» подтвердил уход Виктора Линделефа, Кристиана Эриксена и Джонни Эванса. Футболисты попрощались с болельщиками на «Олд Траффорд» после финального свистка, Эванса поприветствовали бурными овациями.
Контракты Линделефа, Эриксена и Эванса истекают в июне. Они покинут клуб на правах свободных агентов.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Саймона Стоуна
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