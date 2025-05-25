Линделеф, Эриксен и Эванс покинут «МЮ» свободными агентами. Они попрощались с фанатами после матча с «Астон Виллой»

Три игрока «Манчестер Юнайтед» покидают клуб.

После матча 38-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:0) «МЮ » подтвердил уход Виктора Линделефа , Кристиана Эриксена и Джонни Эванса . Футболисты попрощались с болельщиками на «Олд Траффорд» после финального свистка, Эванса поприветствовали бурными овациями.

Контракты Линделефа, Эриксена и Эванса истекают в июне. Они покинут клуб на правах свободных агентов.