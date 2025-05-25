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Арне Слот: «В следующем сезоне конкуренция в АПЛ будет серьезнее. «Ливерпуль» доволен составом, мы сохранили Салаха, ван Дейка и пытаемся подписать несколько игроков»

Арне Слот высказался о возможных трансферах и следующем сезоне «Ливерпуля».

Сегодня «Ливерпуль» получил чемпионский кубок за победу в АПЛ в сезоне-2024/25.

О летних трансферах

«Не знаю, будет ли их много, но знаю, что клуб, Ричард Хьюз (спортивный директор «Ливерпуля» – Спортс’‘), владельцы – мы все едины в том, чего мы пытаемся достичь.

Уже очень-очень позитивный момент, что мы сохранили Мо [Салаха] и Вирджила [ван Дейка]. И еще несколько игроков мы пытаемся подписать – сделки выглядят позитивно.

Мы очень довольны составом, который у нас есть. Этот клуб всегда показывал, что если он может усилиться, то он сделает это. Громкое это будет лето или нет... Оно уже громкое, потому что мы выиграли АПЛ».

О следующем сезоне

«Было бы странно, если бы я стал играть совершенно по-другому, потому что мы только что выиграли лигу, но нам нужно адаптироваться. Всегда нужно стараться стать лучше.

Мы должны совершенствоваться с этими игроками и, если есть возможность, стать сильнее с другими игроками. В следующем сезоне конкуренция тоже будет серьезнее», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Слот в эфире Sky Sports.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
logoЛиверпуль
logoРичард Хьюз
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoАрне Слот
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