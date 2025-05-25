Салах не обошел Мбаппе в борьбе за «Золотую бутсу». Килиан выиграет приз, если Левандовски или Ретеги не забьют 6 мячей

Килиан Мбаппе получит «Золотую бутсу»-2024/25.

Нападающий «Реала» забил 31 гол за сезон в Ла Лиге . Он занимает первое место в зачете лучших бомбардиров Европы.

Мбаппе благодаря дублю в матче 38-го тура против «Реал Сосьедад» (2:0) набрал 62 балла и опередил форварда «Спортинга » Виктора Дьокереша (39 голов, 58,5 очка).

Сегодня шанс опередить Килиана упустил вингер «Ливерпуля » Мохамед Салах . Он забил в ворота «Кристал Пэлас» в 38-м туре АПЛ (1:1), но с 29 голами и 58 баллами занимает третье место.

Теоретические шансы обойти чемпиона мира в составе сборной Франции имеют нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски и форвард «Аталанты» Матео Ретеги – они забили по 25 голов и имеют по 50 очков. Им нужно забить по 6 голов, чтобы повторить показатель Мбаппе. Оба попали в стартовые составы своих команд на заключительные матчи в чемпионатах.

Математические шансы обойти француза сохраняет Виктор Осимхен из «Галатасарая» – если забьет 17 голов в последнем матче, который состоится 1 июня. Сейчас нигериец забил 25 голов в чемпионате Турции.