Алехандро Гарначо, вероятно, проведет последний матч за «Манчестер Юнайтед».

Сегодня манкунианцы примут «Астон Виллу » в заключительном туре АПЛ . Встреча состоится в 18:00 по московскому времени.

Девушка аргентинца Ева Гарсия выложила в соцсетях форму манчестерского клуба с подписью: «Последний матч».

Ранее сообщалось , что вингер поссорился с главным тренером команды Рубеном Аморимом, который уведомил его о том, что ему пора искать себе новую команду.

Гарначо интересен «Наполи » и «Челси », подчеркивает журналист Бен Джейкобс.

Фото: instagram.com/stories/evagarcia

Гарначо о поражении от «Тоттенхэма»: «Я играл в каждом раунде, помогал «МЮ», а в этом матче сыграл 20 минут... Мы проиграли в финале, в АПЛ никого не можем обыграть»

Брат и агент Гарначо об Алехандро вне старта в финале ЛЕ: «Работать как никто другой, забить 2 гола в финалах, чтобы выйти на 19 минут и быть брошенным под автобус. Ха-ха-ха»