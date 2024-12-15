Фото
23

Девушка Гарначо выложила форму «МЮ» с подписью: «Последний матч»

Алехандро Гарначо, вероятно, проведет последний матч за «Манчестер Юнайтед».

Сегодня манкунианцы примут «Астон Виллу» в заключительном туре АПЛ. Встреча состоится в 18:00 по московскому времени.

Девушка аргентинца Ева Гарсия выложила в соцсетях форму манчестерского клуба с подписью: «Последний матч».

Ранее сообщалось, что вингер поссорился с главным тренером команды Рубеном Аморимом, который уведомил его о том, что ему пора искать себе новую команду.

Гарначо интересен «Наполи» и «Челси», подчеркивает журналист Бен Джейкобс.

Фото: instagram.com/stories/evagarcia

Гарначо о поражении от «Тоттенхэма»: «Я играл в каждом раунде, помогал «МЮ», а в этом матче сыграл 20 минут... Мы проиграли в финале, в АПЛ никого не можем обыграть»

Брат и агент Гарначо об Алехандро вне старта в финале ЛЕ: «Работать как никто другой, забить 2 гола в финалах, чтобы выйти на 19 минут и быть брошенным под автобус. Ха-ха-ха»

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?57557 голосов
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Евы Гарсии
logoАлехандро Гарначо
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoАстон Вилла
logoНаполи
соцсети
logoЧелси
возможные трансферы
logoсерия А Италия
девушки и спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» может рассмотреть предложения по Гарначо на сумму 60-70 млн фунтов (Daily Mail)
7024 мая, 20:19
Аморим сказал Гарначо искать новую команду. Вингер был недоволен тренером «МЮ» после финала ЛЕ
8324 мая, 15:09
Сунесс о Гарначо: «Посоветовал бы ему избавиться от дурацких обесцвеченных волос, перестать быть актером на поле и хорошенько посмотреть на себя в зеркало»
3024 мая, 10:10
Экс-владелец «Пэлас» о словах братьев Гарначо после финала ЛЕ: «Вы даете этим мелким выскочкам ощущение, что у них есть право говорить подобное. «МЮ» сам навлек это на себя. Что посеешь – то пожнешь»
3322 мая, 21:23
Аморим о Гарначо вне старта в финале ЛЕ: «Сейчас легко говорить. А кто не реализовал момент в полуфинале с «Атлетиком»?»
7622 мая, 08:59
Главные новости
У Ямаля самый высокий средний балл от WhoScored в топ-лигах Европы. Мбаппе – 2-й, Кейн – 4-й
2 минуты назад
«Барселона» и Касадо обсуждают продление контракта до 2030 года
4 минуты назад
Жозе Моуринью: «У меня 2 финала еврокубков за 7 лет. Иначе говоря, у меня за 7 лет больше еврокубковых финалов, чем у турецкого футбола – за всю историю»
1114 минут назад
Семак о «Зените»: «Серия чемпионств не может продолжаться бесконечно. Поражения – часть работы. Переживания от неудачи есть, но это спорт»
323 минуты назад
Подозреваемый в наезде во время парада «Ливерпуля» – 53-летний белый местный житель
1033 минуты назад
Роналду после завершения сезона в Саудовской Аравии: «Эта глава окончена. История все еще пишется»
2743 минуты назад
«Хайденхайм» остался в Бундеслиге, обыграв «Эльферсберг» в ответном переходном матче. Сиенза забил на 90+5 победный гол
1257 минут назад
Бруну создал 91 момент в АПЛ – больше всех. Доку стал лучшим по обводкам, Кайседо – по возвратам мяча
14сегодня, 20:27
Де ла Фуэнте о «Золотом мяче» для Ямаля: «Не знаю, когда Ламин выиграет его, но он обязательно выиграет... И даже сделает это снова. Самое главное, что он работает и совершенствуется»
8сегодня, 20:24
«Аль-Наср» стал 3-м в саудовской лиге – это худший результат при Роналду. Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата
65сегодня, 20:07
Ко всем новостям
Последние новости
Джеррард о том, что не бил пенальти в финале ЛЧ-2005: «Я чуть было не наложил в штаны, пока ждал своей очереди. Я не хотел, чтобы вся слава досталась мне, и не стал бы ничего менять»
118 минут назад
Трент заплакал во время парада «Ливерпуля». Собослаи и Салах утешали защитника, покидающего клуб
352 минуты назад
Бартон отредактировал твит о ДТП на параде «Ливерпуля». Изначально он написал: «Все мы знаем, что это было»
852 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Фатеху», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Дамак», «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Кадисию» Обамеянга
10сегодня, 20:12
Анчелотти о невызове Неймара в сборную Бразилии: «У него недавно была травма, но мы рассчитываем на него. Все знают, что он очень важный игрок и всегда им будет»
4сегодня, 20:08
Гурцкая о «Ростове»: «Слухи о том, что руководство покидает клуб, сильно преувеличены. Губернатор области понял, что сейчас отдать команду в другие руки рискованно со спортивной точки зрения»
9сегодня, 19:48
Личка, Федотов, Тихонов или Артига могут возглавить «Торпедо» в случае отставки Кононова. Клуб вышел в РПЛ (Metaratings)
12сегодня, 19:28
Гурцкая о Вильягре: «Не выходит на поле, не тренируется с командой. Я даже не слышал, чтобы привозили такого игрока. Как будто оба трансфера ЦСКА – в молоко. Потратить 8 млн и не усилиться...»
25сегодня, 18:38
Тен Хаг о «Байере»: «Хочу побеждать за счет доминирующего, привлекательного футбола»
15сегодня, 18:27
32-летний Брызгалов завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб «Факела»
11сегодня, 18:24