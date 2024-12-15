Девушка Гарначо выложила форму «МЮ» с подписью: «Последний матч»
Сегодня манкунианцы примут «Астон Виллу» в заключительном туре АПЛ. Встреча состоится в 18:00 по московскому времени.
Девушка аргентинца Ева Гарсия выложила в соцсетях форму манчестерского клуба с подписью: «Последний матч».
Ранее сообщалось, что вингер поссорился с главным тренером команды Рубеном Аморимом, который уведомил его о том, что ему пора искать себе новую команду.
Гарначо интересен «Наполи» и «Челси», подчеркивает журналист Бен Джейкобс.
Фото: instagram.com/stories/evagarcia
Гарначо о поражении от «Тоттенхэма»: «Я играл в каждом раунде, помогал «МЮ», а в этом матче сыграл 20 минут... Мы проиграли в финале, в АПЛ никого не можем обыграть»
Брат и агент Гарначо об Алехандро вне старта в финале ЛЕ: «Работать как никто другой, забить 2 гола в финалах, чтобы выйти на 19 минут и быть брошенным под автобус. Ха-ха-ха»