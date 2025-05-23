Экс-владелец «Пэлас» о словах братьев Гарначо после финала ЛЕ: «Вы даете этим мелким выскочкам ощущение, что у них есть право говорить подобное. «МЮ» сам навлек это на себя. Что посеешь – то пожнешь»

Экс-владелец «Пэлас» раскритиковал братьев Гарначо.

«Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэму» (0:1) в финальном матче Лиги Европы. Алехандро Гарначо появился на поле на 71-й минуте игры, заменив Мэйсона Маунта.

После игры брат и агент аргентинца Роберто Гарначо выразил недовольство , что Алехандро не вышел в старте «МЮ» на игру. Сам футболист также раскритиковал решение главного тренера Рубена Аморима .

«Вы даете этим мелким выскочкам ощущение, что у них есть право говорить такие вещи. Агент не имеет отношения к делу, независимо от того, является ли он его братом или нет. «Юнайтед» самиэто на себ навлек.

Мы уже видели этого игрока раньше. Хватит, это позор, ты просто слабак. Ты должен показывать игру каждую неделю. Вы сами создали такой клуб, «Юнайтед». Теперь вы должны отвечать за это.

Этим должен заняться и ваш тренер. Взять под контроль раздевалку, игроков, привести их в состояние, хотя бы отдаленно напоминающее тот «Манчестер Юнайтед », каким он был раньше. Это та культура, которую вы позволили сформировать, и вот результат. Что посеешь – то и пожнешь», – заявил экс-владелец «Кристал Пэлас » Саймон Джордан в эфире talkSPORT.