Сунесс о Гарначо: «Посоветовал бы ему избавиться от дурацких обесцвеченных волос, перестать быть актером на поле и хорошенько посмотреть на себя в зеркало»

Грэм Сунесс выразил недовольство на фоне высказываний Алехандро Гарначо.

«Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэму» (0:1) в финальном матче Лиги Европы. Алехандро Гарначо появился на поле на 71-й минуте игры, заменив Мэйсона Маунта.

После игры брат и агент аргентинца Роберто Гарначо выразил недовольство , что Алехандро не вышел в старте «МЮ» на игру. Сам футболист также раскритиковал решение главного тренера Рубена Аморима.

«Алехандро Гарначо ноет из-за того, что получил 20 минут на поле в финале, его брат говорит: «Его бросили под автобус», а затем добавляет, что подумает о своем будущем...

Во-первых, я бы удивился, если бы вокруг него встала очередь из клубов, желающих его купить.

Во-вторых, я бы посоветовал ему избавиться от его дурацких обесцвеченных волос, перестать быть актером на поле и хорошенько посмотреть на себя в зеркало», – сказал бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс.