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  • Брат и агент Гарначо об Алехандро вне старта в финале ЛЕ: «Работать как никто другой, забить 2 гола в финалах, чтобы выйти на 19 минут и быть брошенным под автобус. Ха-ха-ха»
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Брат и агент Гарначо об Алехандро вне старта в финале ЛЕ: «Работать как никто другой, забить 2 гола в финалах, чтобы выйти на 19 минут и быть брошенным под автобус. Ха-ха-ха»

Брат и агент Гарначо недоволен, что Алехандро не вышел на финал ЛЕ в старте.

«Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэму» (0:1) в финальном матче Лиги Европы. Аргентинский полузащитник появился на поле на 71-й минуте игры, заменив Мэйсона Маунта.

«Работать как никто другой, помогать в каждом раунде, забить 2 гола в последних двух финалах, просто для того, чтобы провести на поле 19 минут и быть брошенным под автобус. Ого, хахахахаха», – написал Роберто Гарначо в инстаграме.

Алехандро забил «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии прошлого сезона (2:1) и ему же в Суперкубке Англии-2024 (1:1, 6:7 по пенальти).

Гарначо о поражении от «Тоттенхэма»: «Я играл в каждом раунде, помогал «МЮ», а в этом матче сыграл 20 минут... Мы проиграли в финале, в АПЛ никого не можем обыграть»

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
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