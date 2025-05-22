Гарначо о поражении от «Тоттенхэма»: «Я играл в каждом раунде, помогал «МЮ», а в этом матче сыграл 20 минут... Мы проиграли в финале, в АПЛ никого не можем обыграть»

Алехандро Гарначо остался недоволен игровым временем в финале Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэму » (0:1) в финальном матче турнира. Аргентинец не попал в стартовый состав и вышел на поле во втором тайме на 71-й минуте.

«Это непросто для всех. Плохой сезон. Мы проиграли в финале, а в АПЛ никого не можем обыграть.

Много чего не хватало. Когда не забиваешь голы, всегда нужно сделать чуть больше.

Я играл в каждом раунде до финала, помогал команде, а в этом матче сыграл 20 минут... Не знаю.

Что касается будущего, то сам сезон, ситуация в клубе... Постараюсь насладиться летом, затем посмотрим, что получится», – сказал атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед » Алехандро Гарначо .