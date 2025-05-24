Леонид Слуцкий: «Чемпионскую игру не показывает никто. Я видел матч «Зенита» в Махачкале – большой клуб не имеет права так играть»

Леонид Слуцкий отметил, что никто в России не показывает чемпионской игры.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России высказался в эфире шоу «Это футбол, брат!» в преддверии начала матчей 30-го тура Мир Премьер-лиги

«Если вы меня спросите, кто показывает чемпионскую игру, то мой ответ: никто. По концовке сезона.

Я увидел матч «Зенита » в Махачкале – ну, большой клуб не имеет права так играть», – отметил Слуцкий .

В матче 28-го тура «Зенит» победил махачкалинское «Динамо » в Каспийске – 1:0. Гол забил защитник гостей Нино после подачи с углового.

В преддверии заключительного тура «Зенит» занимает 2-е место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара » на 1 очко.

Обсуждаем развязку чемпионата в прямом эфире «Это футбол, брат!»