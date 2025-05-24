  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Леонид Слуцкий: «Чемпионскую игру не показывает никто. Я видел матч «Зенита» в Махачкале – большой клуб не имеет права так играть»
17

Леонид Слуцкий: «Чемпионскую игру не показывает никто. Я видел матч «Зенита» в Махачкале – большой клуб не имеет права так играть»

Леонид Слуцкий отметил, что никто в России не показывает чемпионской игры.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России высказался в эфире шоу «Это футбол, брат!» в преддверии начала матчей 30-го тура Мир Премьер-лиги

«Если вы меня спросите, кто показывает чемпионскую игру, то мой ответ: никто. По концовке сезона.

Я увидел матч «Зенита» в Махачкале – ну, большой клуб не имеет права так играть», – отметил Слуцкий.

В матче 28-го тура «Зенит» победил махачкалинское «Динамо» в Каспийске – 1:0. Гол забил защитник гостей Нино после подачи с углового.

В преддверии заключительного тура «Зенит» занимает 2-е место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 очко.

Обсуждаем развязку чемпионата в прямом эфире «Это футбол, брат!»

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?41583 голоса
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовано: Sports
Источник: «Это футбол, брат!»
logoЗенит
logoЛеонид Слуцкий
logoКраснодар
logoДинамо Махачкала
logoпремьер-лига Россия
Это футбол, брат!
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Акинфеев о Кубке: «Это не тот «Зенит», что был 10-15 лет назад с Халком, Кержаковым и другими и показывал себя на уровне ЛЧ. У каждого клуба есть свои этапы»
30вчера, 09:54
Тимощук о шутке в «Зените» после 7:1 со «Спартаком»: «В каком случае на нашей футболке может появиться ромбик? Если это счет 7:1»
35вчера, 09:14
Тарханов считает, что у «Зенита» больше шансов на чемпионство: «60% даю. «Динамо» упрется, им тоже очки нужны»
вчера, 08:32
Владимир Быстров: «Зенит» могут не любить из-за большого числа легионеров. Русских очень мало»
65вчера, 03:00
Главные новости
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». 1:0 – Диалло забил, Мартинеса удалили в конце первого тайма! Онлайн-трансляция
545 минут назадLive
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 0:2 – Холанд забил с пенальти. «Горожане» выйдут в ЛЧ, если не проиграют. Онлайн-трансляция
710 минут назадLive
Конте покинет «Наполи». Клуб хочет назначить Аллегри в ближайшее время (Джанлука Ди Марцио)
7931 минуту назад
«Ноттингем Форест» – «Челси». 0:1 – Колуилл забил, «синие» выйдут в ЛЧ при победе. Онлайн-трансляция
7932 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Атлетиком», «Вильярреал» забил 4 гола «Севилье», «Атлетико» разгромил «Жирону»
8134 минуты назад
Агент Джикии не исключил возвращение в «Спартак»: «Георгий с удовольствием рассмотрит такой вариант, он благодарен клубу. Малышев этот вопрос не поднимал»
1636 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Челси» против «Форест», «МЮ» приинимает «Виллу», «Ливерпуль» – «Пэлас», «Арсенал» играет с «Саутгемптоном»
30543 минуты назадLive
Мартинес за штрафной врезался в Хейлунда. Судья удалил вратаря «Астон Виллы» в игре с «МЮ»
746 минут назадФото
Александр Медведев: «Зенит» замахивается на третью звезду – она будет, уверен. С приходом «Газпрома» появились новые возможности, но на поле играют люди»
30сегодня, 15:42
Семак о поздравлении Мусаева: «Это спортивный дух, благодарить за соперничество – правильно. «Зенит» старался, но «Краснодар» оказался выше»
27сегодня, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Гравенберх сбил Камаду у центрального круга. Судья удалил хавбека «Ливерпуля» в матче с «Кристал Пэлас» за лишение явной возможности забить гол
26 минут назадФото
«Карпин не ведет переговоры с «Зенитом», у нас есть тренер! Митрофанов не возвращается. Никаких кадровых изменений не будет!» Пресс-служба петербуржцев о слухах вокруг клуба
610 минут назад
Вячеслав Федорищев: «Самарская область – футбольный регион. «Акрон» занял 9-е место и успешно дебютировал в РПЛ. «Крылья» провели очень непростой сезон и способны на большее»
114 минут назад
Маттеус о Виртце и «Ливерпуле»: «Серьезный вызов – другой менталитет, язык. Флориан на 100 процентов уверен в себе, он будет успешен в АПЛ»
117 минут назад
«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас». 0:1 – Сарр забил на 9-й, Гравенберх удален. Онлайн-трансляция
1618 минут назадLive
Манчини о 100-летии «Зенита»: «Желаю счастливого дня рождения такому славному клубу»
623 минуты назад
«Рома» связывалась с «Комо» насчет Фабрегаса. Римлянам отказали
228 минут назад
«Саутгемптон» – «Арсенал». 1:1 – Стюарт ответил на гол Тирни. Онлайн-трансляция
31 минуту назадLive
Фанаты «МЮ» показали баннеры против владельцев с надписями «жадность» и «эксплуатация» и скандировали «Глейзеры, вон» на матче с «Астон Виллой»
348 минут назад
Витцель объявил об уходе из «Атлетико» после сезона. Он может вернуться в «Стандард»
352 минуты назад