Леонид Слуцкий: «Чемпионскую игру не показывает никто. Я видел матч «Зенита» в Махачкале – большой клуб не имеет права так играть»
Леонид Слуцкий отметил, что никто в России не показывает чемпионской игры.
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России высказался в эфире шоу «Это футбол, брат!» в преддверии начала матчей 30-го тура Мир Премьер-лиги
«Если вы меня спросите, кто показывает чемпионскую игру, то мой ответ: никто. По концовке сезона.
Я увидел матч «Зенита» в Махачкале – ну, большой клуб не имеет права так играть», – отметил Слуцкий.
В матче 28-го тура «Зенит» победил махачкалинское «Динамо» в Каспийске – 1:0. Гол забил защитник гостей Нино после подачи с углового.
В преддверии заключительного тура «Зенит» занимает 2-е место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 очко.
Обсуждаем развязку чемпионата в прямом эфире «Это футбол, брат!»
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Опубликовано: Sports
Источник: «Это футбол, брат!»
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