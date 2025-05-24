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Тимощук о шутке в «Зените» после 7:1 со «Спартаком»: «В каком случае на нашей футболке может появиться ромбик? Если это счет 7:1»

Анатолий Тимощук рассказал о шутке в «Зените» после 7:1 со «Спартаком».

«Зенит» 24 октября 2021 года в Петербурге разгромил «Спартак» со счетом 7:1 в 12‑м туре чемпионата России.

«К этому моменту я уже был помощником главного тренера «Зенита». Но «Спартак» – по‑прежнему основной раздражитель, как, думаю, и мы для «Спартака». И тут такая уверенная победа с таким количеством голов.

Потом даже была сделана специальная футболка со счетом этой игры. И родилась шутка: «В каком случае на футболке, выпущенной «Зенитом», может появиться ромбик? Если это счет 7:1».

А если серьезно, с принципиальным соперником были разные матчи, в том числе очень тяжелые, но на данный момент этот самый запомнившийся. После таких побед и самому хочется вновь летать по полю, и кажется, что силы не закончатся никогда», – сказал тренер и бывший полузащитник «Зенита».

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Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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