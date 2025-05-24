Владимир Быстров: «Зенит» могут не любить из-за большого числа легионеров. Русских очень мало»

Владимир Быстров высказался, почему «Зенит» не любят за пределами Петербурга.

«Люди вообще не любят тех, кто побеждает. Никогда никому это не нравится. Не знаю, изменится ли мнение, если чемпионами они не станут. Тут нужно смотреть, как будет вестись политика клуба.

Кроме этого, «Зенит» могут не любить только из-за большого числа легионеров. Для меня в каждой команде иностранцев и россиян должно быть как минимум поровну. У «Зенита» же русских очень мало», — сказал бывший игрок «Зенита » и сборной России.

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