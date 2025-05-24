Акинфеев о Кубке: «Это не тот «Зенит», что был 10-15 лет назад с Халком, Кержаковым и другими и показывал себя на уровне ЛЧ. У каждого клуба есть свои этапы»

Игорь Акинфеев считает, что «Зенит» сейчас слабее, чем 10-15 лет назад.

ЦСКА прошел петербургский клуб в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России и сыграет против «Ростова» в суперфинале турнира.

– В кубковом матче с «Зенитом» ЦСКА показал себя как настоящая команда?

– Понятно, что все давали прогнозы, что мы не отыграемся.

Но если копнуть чуть глубже, то это не тот «Зенит», который был лет 10-15 назад, когда ты выходишь на поле и понимаешь, что у соперника сумасшедшая атака с Халком, Кержаковым и другими, мощная команда, которая и в Лиге чемпионов показывала себя на уровне. Не умаляю достоинств нынешнего «Зенита», но у каждого клуба есть свои этапы.

Я не считал, что у действующего состава мы не сможем отыграть два мяча. Понятно, что первый гол был с небольшого рикошета, как и гол петербуржцев у них дома. Второй могли забить с пенальти, как они и реализовали в первой игре.

В конце, наверное, принесло плоды то, что мы не отсиживались на своей половине, не катали мяч. Команда давила, и это принесло нам гол на последних минутах.

Но при этом я бы пока не впадал в состояние эйфории. Дай Бог, чтобы 1 июня все сложилось, тогда уже можно будет праздновать, позволить себе какие-то другие эмоции.

Выход в суперфинал – это еще не выигрыш. Главное, чтобы ребята это понимали.

Если посмотреть, например, на Лешу Березуцкого, на меня, то у нас другие эмоции. Понятно, что у нас было много победных финалов.

Но когда все прыгали от радости на поле, мы смотрели друг на друга, не понимая, что происходит.

Самые главные эмоции должны быть в тот момент, когда ты выигрываешь главный финал, – сказал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев .