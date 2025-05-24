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Тарханов считает, что у «Зенита» больше шансов на чемпионство: «60% даю. «Динамо» упрется, им тоже очки нужны»

Александр Тарханов считает, что у «Зенита» больше шансов на чемпионство.

За тур до конца Мир РПЛ «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на одно очко. В финальном туре петербуржцы примут «Ахмат»,а «Краснодар» дома сыграет с московским «Динамо».

– «Динамо» тоже борется за медали, поэтому будет тяжелая игра, думаю, вничью сыграют (с «Краснодаром»).

«Зенит», наверное, все‑таки выиграет, так как «Ахмату» нужно больше сосредоточиться на стыковых матчах. Поэтому, наверное, будет какая‑то ротация состава. Думаю, «Зенит» здесь будет иметь преимущество.

– Думаете, «Зенит» все‑таки станет чемпионом?

– 60% даю. «Динамо», конечно, упрется, им тоже очки нужны.

– Кто все‑таки займет третье место?

– Зависит от того, как сыграют «Динамо» и ЦСКА. Думаю, ЦСКА обыграет Нижний Новгород и все‑таки займет третье место, – сказал экс-тренер ЦСКА.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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