Каррагер про «МЮ»: «Клуб ставит свое благополучие на то, что при Амориме будет необыкновенное возрождение. Но мы пока не видели никаких доказательств, что Рубен справится»

Джейми Каррагер допустил, что Рубену Амориму лучше покинуть «Ман Юнайтед».

«Упустив потенциальные 100 млн фунтов в результате непопадания в Лигу чемпионов, «МЮ» будет ставить краткосрочное и долгосрочное благополучие клуба на то, что Аморим возглавит процесс необыкновенного возрождения. Неудивительно, что Рэтклифф выглядел столь озадаченным во время церемонии вручения трофея в финале Лиги Европы .

Именно на этот путь «МЮ » встал, когда переманил Аморима. И теперь, когда шесть месяцев при Рубене прошли столь скверно, Рэтклиффу и его коллегам из Ineos потребуется решительный план того, как он проведет клуб через самый сложный период в его современной истории.

Серьезное беспокойство должно вызывать то, что до сих пор они не видели абсолютно никаких доказательств того, что Рубен справится с этой задачей. Исходя из этого, поддержка Аморима этим летом может быть благородным вариантом, но не факт, что самым смелым.

Устроит ли все стороны, если они пожмут руки и разойдутся? Многие люди в футболе, вероятно, сочли бы это взаимовыгодным исходом.

К его чести, Аморим, похоже, сопереживает своим директорам. Он понимает, на что они должны пойти, если продолжат работать с ним, а именно – на подбор правильных игроков для реализации его концепции.

Комментарии тренера «Юнайтед» после поражения от «Тоттенхэма », когда он заявил, что уйдет без компенсации, если клуб этого захочет, показались мне признанием необходимости совершить прыжок веры. Ситуацию на «Олд Траффорд» быстро не исправить, и можно понять, если Рэтклифф не захочет так скоро смириться с поражением в ситуации с Аморимом.

Если Аморим действительно рассматривал возможность ухода еще в январе , то, возможно, всего за несколько недель он понял, что работа по перестройке слишком масштабна для того, чтобы сформировать нужный ему стиль без длительных мучений.

Возможно, Аморим даже счел более разумным для своей карьеры оставить кошмар на «Олд Траффорд» позади и попробовать восстановить свою репутацию в другом клубе», – отметил бывший защитник «Ливерпуля».