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Каррагер про Аморима: «В «МЮ» должны набраться смелости и спросить: «Неужели мы назначили не того тренера и не в то время?» Нужны большие затраты на перестройку под Рубена»

Джейми Каррагер не уверен, что «Манчестер Юнайтед» стоит оставлять тренера.

«В какой-то момент во время анализа неудачного сезона кому-то из руководителей «Манчестер Юнайтед» понадобится набраться смелости и задать самый сложный вопрос: «Неужели мы назначили не того тренера и не в то время?»

Сэр Джим Рэтклифф может по-прежнему считать Рубена Аморима одним из лучших молодых тренеров поколения. Возможно, он считает, что если бы Аморим не перешел в «Юнайтед» в ноябре прошлого года, то его бы взял на работу другой топ-клуб Европы – и преуспел бы.

Он также может быть уверен, что если бы у «Юнайтед» были такие же средства на перестройку команды, какие были в распоряжении предшественников Аморима, то вопрос был бы в том, когда «Юнайтед» вернется на вершину английского и европейского футбола, а не в том, вернется ли.

Но после удручающего поражения в финале Лиги Европы от «Тоттенхэма» дилемма вокруг Аморима стала более сложной, чем вокруг всех тех, кто пытался преуспеть и терпел неудачу на «Олд Траффорд» после ухода сэра Алекса Фергюсона.

В случае с Аморимом вы не просто связываете себя с отдельно взятым тренером. Поддержать его – значит поддержать общую идею, систему игры, которая редко встречается в элите Европы, требует футболистов-специалистов и отряда запасных фланговых защитников и центральных хавбеков, чтобы можно было играть в три защитника.

Это означает большие затраты на перестройку состава под конкретные нужды Аморима с учетом того, что, если в следующем сезоне он снова не справится с задачей, его преемник, скорее всего, вернется к четверке защитников. В таком случае план будет разорван, а клуб вернется к исходной точке. Снова будет потрачено целое состояние – и еще одно потребуется для следующего тренера.

Учитывая шаткость финансового положения «Юнайтед», которую Рэтклифф признал в начале этого сезона, может ли клуб позволить себе новые дорогостоящие ошибки?» – отметил бывший защитник «Ливерпуля».

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Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoДжейми Каррагер
logoРубен Аморим
Джим Рэтклифф
logoАлекс Фергюсон
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