Аморим хочет, чтобы «МЮ» подписал быстрых и мощных полузащитников
Рубен Аморим хочет усилить полузащиту «Манчестер Юнайтед».
По сведениям ESPN, главный тренер манкунианцев хочет, чтобы средняя линия стала быстрее и мощнее, прибавила в атлетизме. Португалец полагает, что именно этих качеств команде не хватает для того, чтобы более успешно выступать в АПЛ.
Подчеркивается, что перед финалом Лиги Европы Аморим беспокоился о том, что «МЮ» может уступить «Тоттенхэму» в плане физических качеств, и его опасения подтвердились.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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