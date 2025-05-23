Аморим хочет, чтобы «МЮ» подписал быстрых и мощных полузащитников

Рубен Аморим хочет усилить полузащиту «Манчестер Юнайтед».

По сведениям ESPN , главный тренер манкунианцев хочет, чтобы средняя линия стала быстрее и мощнее, прибавила в атлетизме. Португалец полагает, что именно этих качеств команде не хватает для того, чтобы более успешно выступать в АПЛ .

Подчеркивается, что перед финалом Лиги Европы Аморим беспокоился о том, что «МЮ » может уступить «Тоттенхэму » в плане физических качеств, и его опасения подтвердились.