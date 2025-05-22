О′Хара об Амориме: «Он не подходит для работы в «МЮ», его схема не работает в таком крупном клубе. Рубен должен уйти, но не уйдет – ему дают очень много денег»

Джейми О′Хара считает, что Рубен Аморим не подходит «Манчестер Юнайтед».

Вчера «Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэму » в финале Лиги Европы со счетом 0:1.

«Он должен уйти. [Потеря доверия совета директоров] не займет много времени, посмотрим, что произойдет на предсезонке. Единственное, что его оправдывает, – это то, что он не хотел браться за эту работу до завершения сезона. Он хотел прийти именно тогда, потому что знал, с чем ему придется иметь дело.

Он знал, что у него есть схема, он очень упрямый: «Я буду придерживаться ее». У них нет игроков, способных играть по такой схеме, и я не думаю, что у них когда-нибудь будут такие игроки. Я не думаю, что это работает в таком крупном клубе, как «Манчестер Юнайтед».

Он должен уйти, потому что он не подходит для этой работы. Выступления, которые продемонстрировал «Манчестер Юнайтед » с момента его назначения, были шокирующими. Он почти спас сезон, пробившись в финал Лиги Европы, но там мы увидели такую же игру.

Он должен взглянуть на это как тренер и сказать: «Это никуда не годится, игроки не могут принять то, что я хочу сделать».

Он должен уйти, но он не уйдет, потому что ему дают очень много денег. Так что он не уйдет и иногда будет верить, что может все изменить. Я не вижу никаких положительных моментов», – сказал бывший игрок «Тоттенхэма» в эфире Sky Sports.