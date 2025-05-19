Аморим был готов покинуть «МЮ» в январе из-за плохих результатов. Коллеги отговорили тренера (ESPN)

Рубен Аморим был готов уйти из «Манчестер Юнайтед» зимой.

Как сообщает ESPN, в январе главный тренер манкунианцев был так разочарован результатами – команда одержала лишь одну победу в восьми матчах – что готов был подать в отставку. Коллеги отговорили его от этой идеи.

Хотя португалец официально не сообщал руководству о готовности уйти, некоторые высокопоставленные лица в клубе, включая генерального директора Омара Берраду, заверили его, что он может рассчитывать на их поддержку.

Кроме того, руководители «Юнайтед» во главе с совладельцем клуба Джимом Рэтклиффом продолжали верить, что Аморим является подходящим кандидатом на эту должность, несмотря на трудности.

Один из источников сообщил, что в январе тренер «заметно поседел».

Аморим возглавляет «Юнайтед » с ноября 2024 года. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ , набрав 39 очков после 37 туров. В финале Лиги Европы манкунианцы встретятся с «Тоттенхэмом».