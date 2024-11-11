Глава РПЛ Алаев о пиве на стадионах: «Чем быстрее оно вернется, тем лучше. Позиция всех 16 клубов едина. Уверен, что доведем работу до конца»

Президент РПЛ высказался о возможности продажи пива на стадионах.

– Коротко и по существу: позиция всех 16 клубов едина. Мы за то, чтобы вернуть пиво на стадионы. Еще желательна и реклама. Вопрос находится в плоскости федеральных органов исполнительной власти.

Мы со своей стороны ведем активную работу. Эта работа не предполагает дискуссий. С нашей стороны вопрос продвижения закона о пиве обладает мощным лобби. Я уверен, что оно вернется. Чем быстрее – тем лучше.

– Мы вправе ожидать какие‑то положительные новости к весне? Олег Васильевич Матыцин сказал, что в рамках осенней сессии идея обсуждаться не будет.

– Если Олег Васильевич так сказал, значит, так и есть. Мы планомерно ведем работу. Не только с Госдумой, но с Правительством и иными федеральными органами исполнительной власти.

Эта работа не должна быть в свете фонарей, аккуратно и спокойно все ведем. Уверен, что доведем до конца, – сказал Александр Алаев .

Госдума рассмотрит законопроект о продаже пива на стадионах после Нового года