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Замглавы правительства РФ по социальной политике Голикова — один из главных противников возвращения пива на стадионы («СЭ»)

Татьяна Голикова – один из главных противников возвращения пива на российские стадионы.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики выступает против смягчения антиалкогольного законодательства. 

Возвращения пива на стадионы не произошло даже в обмен на введение Fan ID и после заключения спонсорского соглашения между Мир РПЛ с компанией «Балтика» (речь о безалкогольной линейке продукции) – в правительстве дали понять, что в ближайшее время этого не случится.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
алкоголь и спорт
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Татьяна Голикова
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болельщики
Fan ID
стадионы
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