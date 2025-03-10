Замглавы правительства РФ по социальной политике Голикова — один из главных противников возвращения пива на стадионы («СЭ»)

Татьяна Голикова – один из главных противников возвращения пива на российские стадионы.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс ».

По информации источника, заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики выступает против смягчения антиалкогольного законодательства.

Возвращения пива на стадионы не произошло даже в обмен на введение Fan ID и после заключения спонсорского соглашения между Мир РПЛ с компанией «Балтика» (речь о безалкогольной линейке продукции) – в правительстве дали понять, что в ближайшее время этого не случится.