Дюков о пиве на стадионах: «Вопрос обсуждается в Думе, но решение пока не принято» 

Александр Дюков рассказал о ситуации с возвращением пива на российские стадионы.

— Нет ли у вас желания вновь обсудить вопрос возвращения пива с Думой?

— Есть несколько обращений. Одно из последних, которые мы делали, остается в силе. Нет необходимости в новом.

— Вопрос на паузе?

— Периодически он обсуждается, в Думе проходят круглые столы. Но решение пока не принято, – сказал президент РФС .