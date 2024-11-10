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Мостовой о пиве на стадионах: «Я за, но кто будет отвечать? Мне продадут – я спокойно посмотрю футбол, а каких-то непонятных от бокала понесет – вот в чем проблема»

Александр Мостовой поддерживает продажу пива на стадионах.

«Я за продажу пива на стадионах. А что такого?

Но опять же, кто будет за это отвечать? Вот если мне продадут пиво, все будут знать, что я спокойно и хорошо посмотрю футбол.

А рядом будут сидеть какие-то непонятные, которых от бокала пива понесет. Вот в чем проблема», – заявил бывший хавбек «Спартака» и сборной России Мостовой.

Напомним, запрет на продажу пива на стадионах в России вступил в силу 1 января 2005 года.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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