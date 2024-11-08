  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пивоваров о пиве на стадионах: «Динамо» поддерживает возвращение, постоянно высказывались на эту тему»
9

Пивоваров о пиве на стадионах: «Динамо» поддерживает возвращение, постоянно высказывались на эту тему»

Павел Пивоваров заявил, что «Динамо» поддерживает возвращение пива на стадионы.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что данный вопрос обсуждается в правительстве и администрации президента.

«Мы постоянно высказывались на эту тему. Инициативу возвращения пива на стадионы мы поддерживаем», – сказал генеральный директор «Динамо».

Запрет на продажу алкогольных напитков на спортивных объектах действует в России с 2005 года. Он приостанавливался на время проведения в России некоторых крупных международных соревнований, в частности, чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Вопрос обсуждается в правительстве, Минспорта поддерживает. Надеемся на положительное решение в ближайшее время»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoДинамо Москва
стадионы
logoМатч ТВ
алкоголь и спорт
Павел Пивоваров
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Геркус о пиве на стадионах: «Разрешение никак не повлияет на здоровье нации. Если и правда только Минздрав против, это странно»
823 октября, 15:59
Борис Ротенберг о пиве на стадионах: «Если культура поднимется, было бы лучше, если бы люди могли отдыхать на матчах с кружечкой»
218 октября, 16:11
Минфин поддержал продажу пива на стадионах: «Окончательное решение за правительством – есть ведомства, которые против»
4518 октября, 11:10
Властимил Петржела: «Пиво создано для футбола, его обязаны разрешить продавать на стадионах РПЛ. Клубы теряют большие деньги из-за запрета»
1613 октября, 13:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Рияда», «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Иттифак» Джеррарда
87 минут назадLive
В «Реале» прошло напряженное собрание в связи с результатами. Виновных не искали, был поиск решений, итог – положительный
9 минут назад
Роналду, Феликс, Бернарду и Бруну вызваны в сборную Португалии на матчи с Польшей и Хорватией
2252 минуты назад
Гвардиоле интересна работа в сборной Бразилии. Пепу несколько раз звонили из CBF
33сегодня, 15:58
Пригласивший Черчесова глава Казахстанской федерации футбола подал в отставку
21сегодня, 15:24
Макрон осудил нападение на фанатов «Маккаби»: «Насилие в отношении израильтян напоминает о самых позорных временах. Продолжим бороться с отвратительным антисемитизмом»
96сегодня, 14:53
Моуринью хочет возглавить «Ньюкасл» в случае увольнения Хау. Португалец считает, что это лучший шанс вернуться в АПЛ (The Guardian)
86сегодня, 14:46
Александр Медведев: «Краснодар» набрал ход, замахивается на рекорд. Но «Зенит» будет биться за победу в юбилейном сезоне изо всех сил»
19сегодня, 14:35
«Любой, кто нападает на евреев, нападает на всех нас. Они должны чувствовать себя в безопасности в Европе». Канцлер Германии Шольц об атаке на фанатов «Маккаби»
182сегодня, 14:19
«А чего сам не играешь?» Гарначо ответил блогеру перед матчем с ПАОК, который давал советы Алехандро, как пасовать и работать над первым касанием
17сегодня, 13:58
Ко всем новостям
Последние новости
Ван Нистелрой хотел бы возглавить «МЮ»: «Конечно, но желание дальше строить то, что есть, сильнее. 4 матча не изменили этого ощущения, намерен остаться в должности помощника»
319 минут назад
Промес забил в 3-м подряд матче за «Юнайтед» из Дубая
322 минуты назад
Александр Мостовой: «Тикнизян мог бы заиграть в топ-5 лиг. Не все ведь играют в «Реале», «Барсе», «Манчестере»
735 минут назад
«Бавария» сделала Дэвису новое предложение по контракту. Защитник рассказал об этом партнерам в раздевалке (Bild)
339 минут назад
Первая лига. «Ротор» принимает «Сочи», «Торпедо», «Балтика» и «Арсенал» Тула проведут матчи в субботу
3сегодня, 16:03Live
«Аякс» о нападении на фанатов «Маккаби»: «Мы были в ужасе от произошедшего в центре Амстердама после матча, на котором царила хорошая атмосфера. Решительно осуждаем насилие»
5сегодня, 15:48
Хесус Медина: «Спартак» на правильном пути. Мы нашли свою игру»
5сегодня, 15:45
Слот о старте «Ливерпуля»: «Не удивлен, потому что вижу энергию, которую вкладывают игроки. Не прошу их побеждать в каждой игре, но мы сосредоточены на ежедневных усилиях»
2сегодня, 15:34
Главе Перуанской футбольной федерации грозит 20 лет тюрьмы за ОПГ «Галактикос». Группировке вменяют коррупцию, мошенничество, отмывание активов
4сегодня, 15:16
Жирков о молодых футболистах: «Они мыслят по-другому. Думаешь: «Может, будет лучшее поколение, и они лучше знают»
8сегодня, 14:56