Пивоваров о пиве на стадионах: «Динамо» поддерживает возвращение, постоянно высказывались на эту тему»
Павел Пивоваров заявил, что «Динамо» поддерживает возвращение пива на стадионы.
Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что данный вопрос обсуждается в правительстве и администрации президента.
«Мы постоянно высказывались на эту тему. Инициативу возвращения пива на стадионы мы поддерживаем», – сказал генеральный директор «Динамо».
Запрет на продажу алкогольных напитков на спортивных объектах действует в России с 2005 года. Он приостанавливался на время проведения в России некоторых крупных международных соревнований, в частности, чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Вопрос обсуждается в правительстве, Минспорта поддерживает. Надеемся на положительное решение в ближайшее время»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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