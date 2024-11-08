Пивоваров о пиве на стадионах: «Динамо» поддерживает возвращение, постоянно высказывались на эту тему»

Павел Пивоваров заявил, что «Динамо» поддерживает возвращение пива на стадионы.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что данный вопрос обсуждается в правительстве и администрации президента.

«Мы постоянно высказывались на эту тему. Инициативу возвращения пива на стадионы мы поддерживаем», – сказал генеральный директор «Динамо ».

Запрет на продажу алкогольных напитков на спортивных объектах действует в России с 2005 года. Он приостанавливался на время проведения в России некоторых крупных международных соревнований, в частности, чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Вопрос обсуждается в правительстве, Минспорта поддерживает. Надеемся на положительное решение в ближайшее время»