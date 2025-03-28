Семак об обвинении в расизме игрока «Факела»: «Извиняться не за что. Он позволял себе некорректное поведение по отношению к игрокам «Зенита»
Хавбек «Зенита» Вендел был удален в гостевом матче 20-го тура Мир РПЛ против «Факела» (2:0). Игрок показал средний палец в адрес болельщиков из Воронежа.
После игры главный тренер сине-бело-голубых Семак заявил, что Вендел подвергся расизму со стороны фанатов и игрока воронежского клуба. КДК не нашел признаков расизма в поведении защитника «Факела» Сергея Божина, которому приписывали слово «макака».
– Самый тяжелый год в вашей карьере?
– Это не так. Настроение рабочее. Были десятки ситуаций, когда было хуже, чем сейчас. Надо работать, а настроение нормальное рабочее.
– После матча с «Факелом» вы безосновательно обвинили игрока воронежцев.
– Вы так считаете?
– Да. Не хотите извинится перед ним?
– У меня другое мнение. Я против коллективной ответственности, как в случае с тем, что происходило в Воронеже.
Что касается игрока «Факела», то он позволял себе некорректное поведение по отношению к нашим игрокам на протяжении всего матча. Так что извиняться не за что.
– С Беленовым и Пятибартовым вы расставили все точки над i?
– Да, – сказал главный тренер «Зенита» Семак.
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